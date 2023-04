Lichaam van vermiste Britta Cloetens na 12 jaar gevonden in Dinant

In Dinant is het lichaam van Britta Cloetens gevonden. De jonge vrouw van 25 verdween in 2011 in Wilrijk. Haar moordenaar werd al veroordeeld, maar het lichaam van Cloetens werd al die tijd niet gevonden. DNA-onderzoek heeft nu een match gevonden met menselijke resten die eind vorig jaar in Dinant werden aangetroffen.