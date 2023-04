CHECK - Valse bewering over streekproduct Antwerpse handjes en koloniaal verleden van België duikt weer op

In de post wordt beweerd dat de koekjes en chocolade in de vorm van handen zouden verwijzen naar de afgehakte handen van de Congolezen tijdens de koloniale periode onder de Belgische koning Leopold II. Dat klopt niet. Het gaat om "Antwerpse handjes", een typisch gebakje of chocolaatje van de stad. Ze werden voor het eerst geïntroduceerd in 1934 na een wedstrijd van de Antwerpse Meesterbakkers. De vorm komt voort uit een legende over de Gallo-Romeinse stichting en naamgeving van de stad Antwerpen.

De legende gaat dat een reus, Antigoon, tol had geheven op de doorvaart over de Schelde en de handen afhakte van de zeelieden die niet konden betalen. Brabo, een Romeinse soldaat, wou hier een einde aan maken en in een gevecht hakte hij de rechterhand van de reus af en daarna ook zijn hoofd. Voor hij vertrok, gooide hij de rechterhand van de reus in de Schelde.