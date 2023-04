Belgen "potten" hun elektrotoestellen en lampen "op": effect van corona voorbij en financiële onzekerheid 

De Belgen hebben vorig jaar ruim 40 miljoen afgedankte elektrotoestellen en lampen binnengebracht. Dat blijkt uit cijfers van vzw Recupel die de inzameling van elektronica organiseert in ons land.

Per Belg werd vorig jaar gemiddeld 0,8 kilo minder ingezameld, tot nog 10,3 kilo per inwoner. Recupel verklaart de daling na twee recordjaren door de coronaperiode. "Toen zaten mensen vaak thuis en werden er meer toestellen gekocht, vervangen en opgeruimd. Dat effect viel weg in 2022." Ook de economische onzekerheid en de oorlog in Oekraïne versterken de trend om spullen "op te potten", klinkt het.