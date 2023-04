Française ontwerpt nieuw trouwboekje voor gemeente Schaarbeek

Omdat het huidige ontwerp van het trouwboekje van Schaarbeek al meer dan 50 jaar oud was, vroeg schepen van Burgerlijke Stand Quentin van den Hove (Open VLD/LB) aan beroeps- en amateurkunstenaars die in Schaarbeek wonen, werken of studeren om hun ontwerp van het trouwboekje in te dienen. Uit 7 creaties werd uiteindelijk dat van Clothilde Buvat gekozen.

Clothilde is illustrator en laatstejaarsstudente aan het instituut Saint-Luc. Ze verhuisde 4 jaar geleden van Frankrijk naar Schaarbeek. “Ik woon samen met drie vrienden in Schaarbeek. Ik ben ook van plan om hier te blijven, en daarom wil ik me ook goed integreren. Daarom deed ik mee aan de wedstrijd”, zegt Clothilde.