Schrijfster Dalilla Hermans reageert op haatberichten na aanstelling als trajectcoördinator om Brugge culturele hoofdstad 2030 te maken

Hermans reageerde intussen op de commentaren met een minutenlange video op Instagram. “Dat was slikken, eerst en vooral omdat ik even dacht: zijn dit de Bruggelingen waarmee ik de komende tijd in gesprek moet gaan? Het is niet tof, daar ga ik niet over liegen. Ik heb echt wel zotte berichten ontvangen. Dat is nog altijd schrikken en slikken als mensen zo een wrede, gemene racistische dingen naar je hoofd slingeren. Gebaseerd op niets behalve pure haat.”