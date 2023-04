De luchthaven van Oostende gaat volgend jaar minstens anderhalve maand dicht door onderhoudswerken

De luchthaven heeft dringend nood aan een vernieuwde start- en landingsbaan in Oostende. Omdat er maar één piste is, zullen er tijdens de werken geen vliegtuigen kunnen landen of vertrekken.

"Er is een ganse waslijst aan werken die moeten uitgevoerd worden", reageert commercieel directeur Ann Vanpraet. "Zo zal onder andere de toplaag vernieuwd worden en er komen ook nieuwe ledlampen. Door die drastische werken is het luchtverkeer onmogelijk."