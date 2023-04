Derny-wielerwedstrijd in Wetteren moet voor het eerst in 20 jaar parcours wijzigen door wegenwerken

Het knelpunt is de Molenstraat in Wetteren. De straat maakt al jaren deel uit van het vaste parcours van het dernyfestival. Maar dit jaar zullen de renners en de brommertjes de weg niet kunnen gebruiken, en via een straat parallel aan de Molenstraat moeten rijden. Het parcours wordt dus noodgedwongen aangepast. "Ik kan me voorstellen dat dat zuur is voor de horecazaken waar het parcours anders wel passeert, en nu niet", vertelt de schepen. "Maar het was dit parcours of helemaal geen parcours. Het mooie is wel dat we daardoor terugkeren naar de roots van het dernyfestival. In de beginjaren startte en eindigde de derny-wielerwedstrijd aan het station van Wetteren. En dat zal nu ook weer zo zijn."

Van aan het station loopt het parcours via de Jan Broeckaertlaan, Jozef Buyssestraat, Kerkstraat, Markt, Van Cromphoutstraat, Moerstraat, Felix Beernaertsplein en zo terug naar de stationsparking. Het dernyfestival in Wetteren, met aangepast parcours, vindt plaats op maandag 4 september.