Echtgenoot van Nicola Sturgeon gearresteerd in onderzoek naar financiën van de Schotse Nationale Partij 

Murrell diende vorige maand zijn ontslag in bij de partij als algemeen directeur nadat hij de media had misleid over het aantal partijleden van de SNP. Zijn echtgenote Nicola Sturgeon maakte in februari bekend dat ze zou aftreden als premier. "Het is het goede moment voor mij, mijn partij en mijn land", zei Sturgeon. Of hun recent ontslag verbonden is aan het onderzoek, is onduidelijk.