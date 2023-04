Een van de bemanningsleden van gezonken Zweeds oorlogsschip Vasa was een vrouw

"We willen zo dicht bij deze mensen komen als we kunnen", zei doctor Anna Maria Forssberg, een geschiedkundige en onderzoeker aan het museum.

"We wisten al dat er vrouwen aan boord van de Vasa waren toen het schip zonk en nu hebben we bevestiging gekregen dat ze ook tot de stoffelijke resten behoren. Ik doe momenteel onderzoek naar de vrouwen van zeelui, dus voor mij is dit extra opwindend, aangezien die vaak vergeten worden, ook al speelden ze een belangrijke rol voor de marine."

Van de nieuwe stalen worden binnenkort nog meer resultaten verwacht. Marie Allen en Kimberly Andreaggi zullen dan iets kunnen zeggen over hoe de individuen eruitzagen, welke kleur van haar en ogen ze hadden en mogelijk ook waar hun familie vandaan kwam.

"Vandaag kunnen we veel meer informatie halen uit historisch DNA dan vroeger en de methoden worden constant verfijnd. We kunnen zeggen of iemand vatbaar was voor bepaalde ziektes, of zelfs heel kleine details, zoals of ze sproeten hadden en of ze natte of droge oorsmeer hadden", zei Allen.

De onderzoekers van het Vasamuseum bestuderen momenteel de skeletten vanuit verschillende gezichtshoeken, waaronder ook de persoonlijke bezittingen die bij hen gevonden werden. Uiteindelijk zullen de resultaten in een tentoonstelling in het museum voorgesteld worden en in een boek over de mensen die gestorven zijn aan boord van de Vasa.

Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van de Uppsala Universitet.