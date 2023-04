Eeuwenoude villa op gesloten jeugdinstelling in Everberg nu zaterdag open voor het publiek

Later was er op het domein ook een legerkazerne en een hondendressuur gevestigd. Vandaag doet het domein dienst als gesloten jeugdinstelling. De villa verouderde omdat ze nog amper gebruikt werd, maar daar komt verandering in. De renovatie van de villa is bijna klaar en dan zullen de jongeren uit de instelling er les kunnen volgen. “De jongeren moeten gemotiveerd worden om school te lopen”, zegt campusdirecteur Elke Behets. “Nu krijgen ze nog les in een administratief gebouw, maar dat zal vrijgemaakt worden voor groepsgesprekken. Binnen een maand kunnen ze in de villa terecht.” In de jeugdinstelling verblijven momenteel 53 jongeren, 44 jongens en 9 meisjes.