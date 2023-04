Fietser overleden na aanrijding met camionette in Aartrijke

Een fietser uit Oostkamp is overleden nadat hij werd aangereden door een camionette in Aartrijke. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De 49-jarige man uit Oostkamp reed met zijn fiets richting Torhout toen het vlak aan het kruispunt met de Zeeweg Noord fout ging. De fietser wou de baan oversteken toen hij werd gegrepen door een voorbijrijdende camionette. De fietser werd opgeschept en kwam hard ten val. Hij is ter plaatse overleden.

Het parket komt samen met een verkeersdeskundige ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.