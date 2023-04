Geen "mugshot" van Donald Trump genomen maar zijn team probeert wel een graantje mee te pikken (net als Stormy)

Een van zijn advocaten had al duidelijk gemaakt dat een foto onnodig was. "Mugshots zijn er voor mensen zodat je ze herkent. Trump is het meest herkende gezicht in de wereld", luidde haar redenering. Procureur Alvin Bragg volgde haar, volgens The Associated Press en The New York Times. Wel werden er vingerafdrukken genomen.



Was er toch een foto geweest, dan had de 76-jarige Trump zijn toestemming moeten geven tot publicatie ervan, met dank aan een privacywet in de staat New York. Maar daar had Trump vast mee ingestemd, vermoeden Amerikaanse media.