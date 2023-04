Genk stopt met aangiftes van pasgeboren kinderen in ziekenhuis ZOL

“De aangiftes zijn complexer geworden. Mensen zijn soms niet getrouwd of andere mensen komen uit het buitenland en hebben niet de juiste papieren. Dat maakt het een pak ingewikkelder”, vertelt schepen Kathleen Parthoens (CD&V). “In dat geval hebben we moeten kiezen om de balie in het ziekenhuis te sluiten. In het stadhuis kunnen we ook nog andere mensen helpen.” Ook in Pelt en Heusden-Zolder moeten ouders naar het gemeentehuis om de aangifte in orde te brengen.