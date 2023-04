Gentse studenten ontwerpen sticker om glazen tijdens uitgaan af te dekken tegen drugs

Tijdens het uitgaan worden jongeren steeds vaker ongewenst gedrogeerd. Soms gebeurt dat omdat iemand ongemerkt drugs in het glas van een feestvierder doet, met de bedoeling hem of haar te misbruiken of geweld aan te doen. Voor 4 studenten van de Arteveldehogeschool in Gent was dat de reden om een speciale sticker te ontwikkelen. "Het project is bij ons op school begonnen", vertelt 1 van de uitvinders, Sebbe van Weezenbeek. "We zitten in ons laatste jaar KMO-management, en als bachelorproef moesten we een onderneming oprichten."