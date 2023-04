Ex-schepen van Zwevegem gaat vrijuit voor verkeersagressie: "De wonden zijn te diep"

Als gevolg van de hele heisa toen, diende Marc Desloovere begin december vorig jaar zijn ontslag in als schepen en stelde hij ook al zijn mandaten ter beschikking. Of hij zich bij de volgende verkiezingen opnieuw kandidaat zal stellen als schepen, daar is Desloovere duidelijk over: "De wonden zijn te diep. In dit hele dossier heeft men altijd mijn persoon willen raken. Het was geen discussie over dossiers. Men speelde op de man, niet op de bal. Ik weet niet of ik veel zin heb om op die manier aan politiek te doen."

Desloovere keert nu wel terug naar de gemeenteraad waar hij als raadslid zal zetelen voor Samen!.