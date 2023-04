Gemeente Haacht wacht nog altijd op gedoofde lichten 's nachts: "Buurgemeenten hebben andere visie dan wij"

Dat gedoofde straatverlichting niet alleen geld en energie bespaart, weet Philippe Mollet van volkssterrenwacht MIRA in Grimbergen maar al te goed. "Ik werk al 30 jaar bij de sterrenwacht en ik heb nog nooit zoveel sterren kunnen zien", vertelt Mollet. "België is één van de meest verlichte regio's in Europa. Door het doven de straatverlichting is er minder lichtvervuiling en kunnen we veel meer sterren waarnemen dan voorheen. Hemelverschijnselen die lang geleden wel waarneembaar waren in België en waarvan ik dacht ze nooit hier te kunnen aanschouwen, zijn nu gewoon te zien."

Als het van Mollet afhangt, worden de lichten ook in de weekends gedoofd. "Op dit moment blijven de lichten in de weekends 's nachts branden en worden ze enkel tijdens de week gedoofd. Da 's jammer, want dan moeten mensen werken. Wanneer ik dan vrij heb in het weekend en tijd heb om op mezelf de sterren te bekijken, is er weer lichtvervuiling en dus minder te zien."