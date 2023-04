Mortsel herdenkt bombardement van 80 jaar geleden: 936 opengeklapte witte paraplu's symboliseren 936 dodelijke slachtoffers

Dat het net als op 5 april 1943 ook vandaag zonnig was, versterkt de symboliek voor veel deelnemers nog meer. "Ik moest hier zijn, al was het maar om mijn overleden grootvader te eren", klinkt het bij een deelnemer. "Hij is samen met mijn grootmoeder nadien meteen verhuisd, al woont mijn nonkel vandaag wel in het huis dat werd gebombardeerd." Er kwamen ook mensen naar de herdenking die geen link hebben met Mortsel. "Hier is iets gebeurd dat we nooit mogen vergeten, ik ben dan ook blij dat er zoveel mensen hebben beslist om deel te nemen."