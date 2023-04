Het einde van een tijdperk: Duitsland doet het vanaf nu zonder kerncentrales

Als geen ander kende Angela Merkel 'haar Duitsers'. En dus besloot ze in de nadagen van de kernramp in het Japanse Fukushima in 2011 ook zelf een bocht van 180 graden te maken. Hoewel Fukushima ruim 8.000 kilometer van Berlijn ligt, de kans op een aardbeving in Duitsland vrij beperkt is en geen enkele Duitse kerncentrale praktisch gezien overspoeld kan worden door een tsunami, zijn de Duitsers toch bang. De kernramp van Tsjernobyl 25 jaar eerder ligt nog verser in het geheugen en voor de 'immer bange' Duitsers is die Japanse ramp de kernramp te veel. "Binnen de 10 jaar moeten alle kerncentrales dicht", zegt Merkel, die tot dan zelf fervent voorstander was van kernenergie. De "Energiewende" is geboren.

Tien jaar later is Angela Merkel vervangen door Olaf Scholz en is de wereld weer 180 graden gedraaid. Het is oorlog in Oekraïne, de Duitse achtertuin en de vijand heet Rusland, tot dan toe de brandstofleverancier van de 'Energiewende'. Naast een grote inspanning in hernieuwbare energie en tonnen CO2-vervuilende bruinkool waarvoor hele dorpen moeten wijken, is namelijk ook goedkoop Russisch gas een belangrijke brandstof voor de centrales die de kerncentrales moeten vervangen. Tot 40 procent van het Duitse gas komt uit Rusland, via goedkope contracten. Maar een boycot dringt zich op.

Ook daarop reageert Duitsland met een "mini-wende": het land slaagt er in minder dan een jaar in zo goed als volledig van het goedkope Russische gas af te raken. Dat doen ze deels door minder gas te verstoken voor elektriciteit en meer in te zetten op die vervuilende bruinkolen. Tot 33 procent van de energiemix komt uit verbranding van vette bruinkool.