Jaagpad langs Durme in Tielrode en Elversele definitief dicht voor fietsers: "Fietsers geraken er nog amper door"

De Fietserbond van Temse is niet te spreken over de wegomlegging langs het jaagpad van de Durme. Dat pad is nu definitief dicht omdat het natuurgebied Klein Broek omgevormd wordt tot een getijdengebied. Zo vindt de Fietsersbond van Temse de voorgestelde omleiding slecht. "Op bepaalde plekken is de doorgang amper zestig centimeter breed en dat is veel te smal", zegt secretaris Jozef Van Breuseghem van de Fietserbond Temse. De bond vraagt de gemeente om de zaak te bekijken.