Morgen moeten we alweer onze paraplu bovenhalen, maar tegen dit (paas)weekend zonnig en zachter

Het blijft vandaag zonnig. In de loop van de dag genieten we van veel zon met vanaf het westen stilaan meer hoge wolkensluiers. Het kwik klimt naar waarden tussen 7 graden in de Hoge Venen en 11 graden in het westen van het land. De wind is zwak en variabel. Dat voorspelt het KMI.



Maar vannacht neemt de bewolking toe en kan het licht regenen vanaf het westen. De minima schommelen tussen -4 graden in de hoge Ardennen, en +5 of +6 graden aan zee.

Donderdag wordt het bewolkt met regelmatig kans op een bui en het gaat harder waaien. "Vrijdag wordt het een beetje van alles: zon, wolken, buien en af en toe een donderslag", legt Hagedoren uit.



Vanaf het weekend wordt het stilaan weer zonniger en ook zachter. Hagedoren: "We krijgen een paar graden extra (rond zo'n 13 graden) en het blijft meestal droog." Maandag wordt het nog zachter met temperaturen tot 15 graden, maar dan komen er alweer wolken opdagen.