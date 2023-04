BEKIJK - Hoegaardse pater gaat overenthousiast te werk tijdens wijding van palmtakken, iedereen wordt nat

Pater Nepo is afkomstig uit India en kwam 9 jaar geleden naar België. Zijn “act” lokt alvast veel volk naar de kerk van Hoegaarden. “Er zit meer volk, de mensen komen ook graag. Ze kunnen me ook altijd bereiken, ze mogen me bellen en als ik niet opneem, bel ik hen wel terug. Ik luister naar de mensen, de kerk moet er voor iedereen zijn. We vieren het leven in de naam van Jezus. In Hoegaarden groeit de kerk”, aldus pater Nepo.