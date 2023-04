"Bevries de prijs van basisproducten": Testaankoop wil dat winkelkar opnieuw betaalbaar wordt

"Het kan zijn dat supermarkten inderdaad even met verlies zullen moeten verkopen", geeft Clays toe, "maar we zitten in een uitzonderlijke situatie en het is voor consumenten heel moeilijk geworden om nog basisproducten te kopen, dus er moet een oplossing gevonden worden."

"Als Comeos en de overheid zeggen dat ons idee een slecht idee is, mogen ze gerust zelf met betere ideeën komen. Wij laten vandaag dit ballonnetje op, omdat we vinden dat het tijd is dat er maatregelen komen."