Israëlische politie valt binnen in Al-Aqsamoskee in Jeruzalem, inval leidt tot nieuwe raketaanvallen

De Al-Aqsamoskee bevindt zich in Oost-Jeruzalem, het Palestijnse deel van de door Israël bezette en geannexeerde heilige stad. Ze is gebouwd op de Tempelberg, een heilige plaats voor zowel joden als moslims. Midden in de Ramadan - de jaarlijkse vastenmaand van de moslimgemeenschap - en vlak voor het Pesachfeest - het paasfeest van de joodse gemeenschap - is de Israëlische politie vannacht binnengevallen in de moskee. Doel van de inval volgens de ordediensten: "relschoppers verdrijven die zich met vuurwerk, stokken en stenen verschanst hadden in de moskee".

De Israëlische politie gaf zelf een videofragment van 50 seconden vrij van de inval. Daarop is te zien hoe oproeragenten de moskee binnengaan en zich met schilden beschermen tegen explosies van wat op het eerste zicht lijkt op vuurwerk. De aanwezigen in de moskee bekogelen de politie met stenen, die op haar beurt antwoordt met flitsgranaten.

"Relschoppers"

Honderden moslims hadden nog deelgenomen aan het avondgebed in en rond de Al-Aqsamoskee. Maar daarna zouden volgens de Israëlische politie verschillende "relschoppers zich in het gebedshuis verschanst hebben met vuurwerk, stenen en stokken". De politie vreesde naar eigen zeggen dat het daardoor bij het ochtendgebed tot "gewelddadige onregeldheden zou komen tussen gelovigen". "Na vele lange en vruchteloze pogingen om hen via een dialoog te doen vertrekken, was de politie gedwongen om hen te verdrijven." Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen aanwezig waren in de moskee, maar volgens de ordediensten werden ze allemaal gearresteerd.

"Ongekende misdaad"

Op amateurbeelden op sociale media is te zien hoe de politie ook buiten de moskee groepen mensen hardhandig uit elkaar drijft. Hamas, de Palestijnse beweging die aan de macht is in de Gazastrook, spreekt over een "ongekende misdaad" en roept de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever op "om massaal naar de Al-Aqsamoskee te gaan om die te verdedigen". Volgens De Palestijnse hulporganisatie Rode Halve Maan zijn 12 Palestijnen gewond geraakt bij de inval. De organisatie voegt eraan toe dat Israëlische troepen medici verhinderden om het gebied te bereiken. Volgens de Israëlische ordediensten geraakte ook één agent gewond.

Ook Jordanië en Egypte veroordelen het geweld. "Egypte houdt Israël, de bezettingsmacht, verantwoordelijk voor deze gevaarlijke escalatie die de inspanningen voor een bestand zou kunnen ondermijnen", luidt het in een verklaring van het Egyptische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Spanningen lopen op

Het Israëlisch-Palestijnse conflict is sinds het begin van het jaar opnieuw in een spiraal van geweld terechtgekomen nadat eind december een van de meest rechtse regeringen in de geschiedenis van Israël aantrad. Sinds het begin van het jaar kwamen al meer dan 100 mensen om het leven.

Sinds het begin van de ramadan twee weken geleden was het "relatief rustig", maar door de inval laaien de spanningen tussen Israël en Palestina opnieuw op. Kort na het incident stelden journalisten ter plaatse vast dat het luchtalarm loeide in verschillende steden die in Israëlische handen zijn. Vanop de Gazastrook zouden minstens drie raketten zijn afgevuurd. Geschut dat ondertussen ook al zou beantwoord zijn door Israël.