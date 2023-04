Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi ligt op intensieve zorg

Berlusconi ligt op een hartafdeling in het ziekenhuis San Raffaele in Milaan, zeggen verschillende Italiaanse media. Hij werd daar vanochtend opgenomen. Zijn toestand zou momenteel stabiel zijn.

Berlusconi (86) heeft de voorbije jaren vaker problemen gehad met zijn gezondheid. Hij werd herhaaldelijk in het ziekenhuis opgenomen nadat hij in 2020 een coronabesmetting had opgelopen. In 2016 werd hij al eens geopereerd aan zijn hart.