Wonen in voormalige kantoorgebouwen is nieuwe trend in Brussel: Nathan en Astrid tonen hun appartement

Momenteel staat er in Brussel meer dan 21 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg. Die leegstand was er al, maar corona heeft het nog versneld. We werken meer thuis. Mensen en bedrijven zijn zich bewuster geworden van hun omgeving. Ze willen ook een gezellige omgeving om te werken, in een levendige buurt waar zeker niet alleen kantoren staan.



In de rand van de stad komt die mix vanzelf: bedrijven gaan weg uit hun kantoor, er gaan mensen wonen. "Maar in het centrum moeten we die mix een duwtje geven", zegt Kristiaan Borret. In de kantoorwijken daar moeten we ingrijpen om wonen weer aantrekkelijk te maken."