Kusterfgoed eert de strandcabine in Oostende

"Wat niet veel mensen weten is dat de strandcabines in Oostende vroeger ook gebruikt werden in oorlogstijd om vluchtelingen een paar dagen in op te vangen. Dat was in de tijd dat de cabines nog makkelijk verplaatsbaar waren en er eigenlijk zo goed als niks instond. Tegenwoordig is de cabine al helemaal ingericht met een spiegel, een gordijntje en bankje. De cabines zijn in de loop der jaren helemaal veranderd", aldus Verbeke.