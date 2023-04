Lichaam van verdwenen demente vrouw in Gent gevonden

De Gentse vrouw werd vrijdag voor het laatst gezien, maar was sindsdien vermist. De toestand was alarmerend omdat de vrouw al een tijdje verward en dementerend was. De politie verspreidde afgelopen weekend een opsporingsbericht.

Vanmorgen werd het lichaam van de vrouw dan uiteindelijk gevonden. Het parket stelde een wetsgeneesheer aan. Die bevestigde dat het om het lichaam van de vermiste vrouw ging. Over de doodsoorzaak bestaat nog geen zekerheid, wel is zeker dat er geen tussenkomst van derden was.