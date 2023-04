Lieveheersbeestjes verstoren verkeerslichten aan Vierarmenkruispunt Tervuren

"Lieveheersbeestjes kruipen graag in openingen waar het warmer is en dat is hier ook gebeurd. Ze zijn in de verkeerslichten gekropen die aan het Vierarmenkruispunt staan", vertelt Carla Cox van het Agentschap Wegen en Verkeer. "Maar de beestjes zaten ook in de elektriciteitscabines van waaruit de lichten worden bediend. In die cabines zitten relaiskaarten waar ze massaal over gekropen zijn en omwille van de uitwerpselen is het systeem volledig verstoord geraakt."