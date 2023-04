Tachtiger belandt met rollator in kanaal in Lommel, buurtbewoner redt hem van verdrinkingsdood

Een tachtiger is in de buurt van Gelderhorsten in Lommel met zijn rollator in het kanaal terechtgekomen. Dat meldt Het Belang van Limburg en het bericht is bevestigd aan onze redactie. Het is niet duidelijk hoe de man in het water is gesukkeld. Gelukkig voor de man was hulp niet veraf. "Aan de overzijde van het kanaal waren snoeiwerken aan de gang. Een van die mensen is de man achterna gesprongen en heeft hem uit het water geholpen", zegt Björn Bosmans van brandweer Noord-Limburg.