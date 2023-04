Luchtverfrissers hebben vaak omgekeerd effect: "Ze reinigen de lucht niet, maar voegen net schadelijke stoffen toe"

De meeste luchtverfrissers en huisparfums bevatten chemische stoffen. "Het gaat dan om vluchtige organische stoffen (VOS). Dat zijn synthetische producten op basis van aardolie die snel verdampen. Bij luchtverfrissers is dat vaak pineen of benzeen."

In de buitenlucht vinden we die VOS ook terug, maar de concentraties zijn laag en meestal onschadelijk. "Binnenshuis zijn de concentraties vaak een pak hoger, door het gebruik van onder meer schoonmaakproducten of luchtverfrissers."