Franse president Macron op staatsbezoek in China: "Europa mag zich economisch niet isoleren van China" 

Macron herhaalde ook nog eens dat China door zijn nauwe relaties met Rusland een "belangrijke rol" kan spelen in de oorlog in Oekraïne en kan helpen om een "weg naar vrede" te vinden. Door de dialoog met China over Oekraïne open te houden, moet het Westen proberen te vermijden dat China "in het oorlogskamp terechtkomt", vindt Macron.

Voor Macron naar China vertrok, had hij nog een telefoongesprek met de Amerikaanse president Joe Biden. Beide presidenten willen China engageren om het einde van de oorlog in Oekraïne te versnellen en mee te werken aan duurzame vrede in de regio. "Ik ben niet naar hier gekomen om over vrede in Oekraïne te onderhandelen", zei Macron, "maar ik denk dat China daar bij kan helpen".