Damhert raakt verstrikt in netten van voetbalgoal in Hamont-Achel

“We hebben het damhert eerst verdoofd en daarna konden we zijn gewei voorzichtig bevrijden uit de netten van de goal. Intussen loopt hij hier alweer rond in het Natuurhulpcentrum. We zijn nog op zoek naar zijn eigenaar, want damherten komen hier niet in het wild voor. Het is dus een huisdier dat wist te ontsnappen. Als de eigenaar zich niet meldt, dan gaan we zelf op zoek naar een nieuwe eigenaar.”