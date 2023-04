Menen verkiest voortaan genderneutrale "wieltjesambassadeur" in plaats van "wieltjesprinses"

De wieltjesprinses in Menen heeft een lange traditie. Vorig jaar nog werd de vijftigste editie gevierd. Maar voor de komende verkiezing, voert de stad een aantal opvallende veranderingen door. De belangrijkste is dat niet enkel meer vrouwen aan de verkiezing kunnen deelnemen. Ook mannen en mensen die non-binair zijn, zullen zich kandidaat kunnen stellen.

"Het idee is vorig jaar ontstaan", zegt schepen van evenementen Kasper Vandecasteele (Vooruit). "De titel van Wieltjesprinses was al jaren vervangen door stadsambassadrice, tot we vorig jaar, voor de jubileumeditie, weer overschakelden op de oorspronkelijke naam. Toen zijn we beginnen denken waarom het eigenlijk een prinses moet zijn? Moeten ook mannen niet de kans krijgen om ambassadeur te worden van onze stad? Vandaar dus: "wieltjesambassadeur". Ambassadeur is een genderneutrale naam, een beetje zoals directeur, dat kan mevrouw de directeur zijn of mijnheer de directeur."