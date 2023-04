Minder eikenprocessierupsen in provincie Antwerpen: "Komt door slechte weer voor vlinders en rupsen van afgelopen twee jaren" 

De provincie begeleidt de gemeentes dan ook om op een duurzame manier die rupsenpopulatie onder controle te houden. "Ze krijgen onder andere een plan waarop ze kunnen aanduiden waar best wel of best niet rupsen mogen zitten, zoals in de buurt van wandel- of fietspaden." Zo wil de provincie de rupsen enkel bestrijden waar het echt moet, en liefst ook door natuurlijke vijanden in te zetten zoals kevers, sluipwespen of -vliegen.