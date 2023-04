Natuurpunt Limburg roept wandelaars op om voorzichtig te zijn in natuurgebieden tijdens broedseizoen

Om de natuur en de dieren te beschermen, roept Natuurpunt wandelaars op om op de wandelpaden te blijven, honden aan de leiband te houden, voor geen geluidsoverlast te zorgen en geen afval achter te laten.

"Dit geldt altijd in elk natuurgebied voor wandelaars, maar ook voor motorcrossers of mountainbikers. Die horen trouwens nooit thuis in een natuurgebied", zegt Karen Schabregs. Volgens haar is de natuur geen circuit en kan dat ook voor veel schade zorgen, zeker tijdens het broedseizoen.