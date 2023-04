Nieuw recyclagepark van Halle wordt ruimer en gebruiksvriendelijker

Wie van plan was een lenteschoonmaak te houden in Halle, wacht daar beter nog even mee of moet zich haasten. Want het recyclagepark gaat een tijdje dicht. Het oude containerpark is open tot en met zaterdag 15 april. Het nieuwe recyclagepark, 50 meter verderop, opent op maandag 24 april. In tussentijd verhuizen een aantal installaties, zoals de weegbruggen, naar het nieuwe containerpark.

“We zijn al een paar maanden bezig met de bouw van een nieuwe recyclagepark”, zegt schepen van Afvalbeleid Johan Servé (Vooruit). “Het park is beter toegankelijk dan het vorige. Er is ook een betalende en een niet-betalende zone. De doorstroming zal daardoor veel beter zijn. Er zullen ook verzonken containers staan. Zo zullen mensen zware spullen niet meer via de ladder in een container moeten gooien.”



Het recyclagepark van Halle wordt uitgebaat door afvalintercommunale Intradura. Wie langs wil gaan, moet op voorhand een afspraak maken. “Het nieuwe recyclagepark zal ook elke dag een uur langer open zijn en de tarieven blijven dezelfde”, aldus schepen Johan Servé. Vanaf maandag 24 april kunnen de Hallenaren dus in het nieuwe containerpark terecht.