Kosten voor wederopbouw van Oekraïne lopen op tot 375 miljard euro, maar wie gaat dat betalen?

Naast de vier grote uitgavenposten hierboven, zullen ook de kosten voor de heropbouw in andere sectoren erg hoog oplopen. In totaal tot maar liefst 161 miljard dollar. Vooral het explosiegevaar neemt een flinke hap uit het budget. Dat betekent het onschadelijk maken van bommen, maar ook het in veiligheid stellen van opslagplaatsen van explosieve gassen of andere materialen. Ook in de gezondheidszorg, de economie en de gezondheidszorg zal flink moeten worden geïnvesteerd.

GRAFIEK - De kosten (in miljard dollar) voor de wederopbouw van alle sectoren: