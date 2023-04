Ombudsvrouw vraagt duidelijkere regels voor automobilisten die GAS-boetes krijgen in Gentse binnenstad

Paul De Coninck heeft een horecazaak in het centrum van Gent en huurt al jaren een parkeergarage in de binnenstad. Sinds de invoering van het circulatieplan heeft De Coninck een vergunning nodig om het gebied in en uit te rijden. Hij moet die aanvragen bij het mobiliteitsbedrijf, daar liep het onlangs mis. Door een fout aan de balie kreeg De Coninck een dagvergunning in de plaats van een jaarvergunning. De vergetelheid van de baliemedewerker had grote gevolgen want De Coninck verzamelde, zonder er zelf erg in te hebben, 13 GAS-boetes van 58 euro omdat hij niet de juiste vergunning had.