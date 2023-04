"Onkruid bestaat niet": studenten maken kookpakketten op basis van onkruid in Roeselare

"Als we enkel de informatie bieden over de kruiden, dan gaan ze er misschien niet direct mee aan de slag. Daarom krijgen ze gebruiksklare onkruiden mee met informatie en recepten. Een keer dat ze kennis hebben gemaakt met het onkruid, nodigen we ze uit om zelf in de tuin op zoek te gaan naar de onkruiden en ze te gebruiken", reageert student Jakob Bilcke.

"Het échte doel is niet om zoveel mogelijk pakketten te verkopen, maar om de mensen bewust te maken van wat er allemaal groeit in hun tuin en wat je daar mee kan doen. We hopen het gebruik van pesticide te verminderen en de biodiversiteit te verhogen in de openbare ruimtes en tuinen van een verstedelijkt Vlaanderen."

"Onkruid bestaat niet", gaat Jakob verder. "Onkruid is elke plant die staat op een plaats waar je die niet wilt. Maar eigenlijk heeft elke plant een bestaansreden, maar die kennis over die planten is gewoon verloren gegaan in de tijd. De onkruiden die we geselecteerd hebben komen voor in de streek. Het zijn alledaagse onkruiden."