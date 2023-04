Ontploffingen oude sluis Terneuzen deze keer minder knallend dan vorig jaar

In Terneuzen is de oostelijke kolkwand van de middensluis tot ontploffing gebracht. Dat kadert in de bouw van de nieuwe zeesluis. Het ging om een gecontroleerde explosie, waarbij deze keer minder springstof is gebruikt.

In maart 2022 werd de westelijke kolkwand van de middensluis al gesloopt. Toen werd daar door een misrekening te veel springstof gebruikt. Dat veroorzaakte zware trillingen, die voor schade zorgden in de buurt. De knallen waren te horen tot in Zelzate.