Ooievaarskoppel in Diest is al aan het broeden: "In mei verwachten we jongen"

Ondertussen is het eerste koppel al aan het broeden. "Op 10 maart is het vrouwtje toegekomen terwijl normaal de man eerst komt om het nest klaar te maken, dus dit is niet verlopen volgens wat er in de boeken staat. We weten nog niet hoeveel eieren er liggen. We vermoeden dat het eerste ei op 28 maart gelegd is en 33 dagen later komen de eieren uit. Dus we verwachten de jongen in mei."