Podcast "Björn in the USA": hoe win je hoofden en harten in tijden van polarisering en nepnieuws? 

Al meer dan 20 jaar broedt woede en frustatie in de VS. De onrust in de hoofden creëerde het Trumpisme en de woedegolf die niet meer is gaan liggen de afgelopen 10 jaar. De Amerikaanse schrijver en journalist Anand Giridharadas schreef een boek over hoe je opnieuw bruggen kunt bouwen tussen mensen, ook in tijden van nepnieuws en heftige polarisering. VS-correspondent Björn Soenens sprak met hem in een nieuwe aflevering van de podcast "Björn in the USA".