President van Taiwan is in VS ontvangen door voorzitter van het Huis Kevin McCarthy, tot grote irritatie van China

Volgens haar officiële agenda maakte Ing-wen enkel een tussenstop in de VS op weg naar huis na een officiële rondreis in Midden-Amerika. Maar de ontmoeting wekt grote wrevel op in China.

Voor China is Taiwan een afvallige provincie, geen onafhankelijke staat. Volgens Peking kan dan ook geen sprake zijn van toenadering tussen het Westen, en de Verenigde Staten in het bijzonder, en Taiwan. De VS hebben de Volksrepubliek China in 1979 erkend en zouden in theorie geen officieel contact mogen hebben met de Republiek China (Taiwan), op grond van het één-China-beginsel dat door Peking wordt gehuldigd. Officieel erkennen de Verenigde Staten het één-Chinabeleid, maar de Amerikaanse regering biedt Taiwan wel aanzienlijke militaire steun.



Vorige zomer reageerde China ook al furieus toen Nancy Pelosi, de voorgangster van McCarthy, een bezoek bracht aan Taiwan. Dat bezoek werd door Peking als zeer provocerend ervaren en deed de spanningen tussen de VS en China stijgen naar het hoogste niveau in jaren. China reageerde toen met grootschalige militaire oefeningen rond Taiwan. Ook nu heeft de Chinese regering gedreigd met tegenmaatregelen. Rond Taiwan zouden vandaag al meerdere Chinese patrouilleschepen en een vliegdekschip zijn gesignaleerd.