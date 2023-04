Proefproject met mobiele toiletten in Knokke-Heist moet wildplassen in uitgaansbuurt verminderen

Het Verweeplein is het centrum van de uitgaansbuurt in Knokke-Heist. Omdat uitgaanders er vaak wildplassen, zoekt de gemeente een oplossing om dat te verminderen. Tijdens de paasvakantie staan op het plein enkele mobiele toiletten. Die zijn open van 11 uur 's morgens tot 3 uur 's nachts. "We geven een dubbele functie aan de toiletten", zegt schepen Kris Demeyere. "Tijdens de marktdagen gaan de toiletten vroeger open. Maar we focussen vooral op het nachtleven. We willen feestende jongeren stimuleren om de openbare toiletten te gebruiken, in plaats van de steegjes en straten in de buurt."