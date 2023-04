Radio2 zoekt deze zomer opnieuw naar antwoorden op onverklaarbare mysteries

De mysteriejagers ontdekten verder wie Tina Turner in 1989 een lift gaf toen ze in panne viel op de Brusselse ring. Ze gingen op spokenjacht in oude huizen in Balegem en Zelem. Ze kwamen te weten of er echt iemand op het kerkhof van Ledeberg (Gent) had gewoond, ze leerden opvallende figuren kennen: Karaboeja en Klein Peerke. Ze zochten overal naar verloren gewaande stukken zoals de Europacup2-beker van KV Mechelen en de jas van koning Boudewijn.