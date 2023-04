Minister Jambon kritisch voor ramadanvriendelijk label Brusselse cultuurhuizen: "Kan leiden tot zelfcensuur"

"Het motto van waaruit het Kaaitheater werkt, is "How to be many?"", legt ze uit in "De ochtend" op Radio 1. "We willen toewerken naar meer toegankelijkheid van ons aanbod en drempels wegwerken, zo was er ook al onze actie "betaal wat je kan". Publiekswerkers hebben daarom aan mensen uit de culturele wereld en ook aan leden van het publiek de vraag gesteld: kunnen we drempels wegnemen voor mensen die actief aan de ramadan deelnemen? En daar is een reeks aan mogelijke ingrepen uit voorgekomen, die nu online opgelijst zijn."