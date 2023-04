Vader van OHL-voetballer die met auto door sporthal vloog, reageert: "Hij huilt bij gedachte dat hij kinderen had kunnen verwonden"

Voor het eerst heeft de vader van Sofian Kiyine, de 25-jarige speler van OH Leuven die vorige week met zijn wagen in een sporthal in Flémalle belandde, gereageerd op het ongeval. "Psychologisch is hij erg aangeslagen. Hij huilt bij de gedachte dat hij kinderen had kunnen verwonden of vermoorden", vertelt hij aan de Franstalige krant "La dernière heure".