Rechter beslist dat luchthaven Schiphol (voorlopig) aantal vluchten niet moet afbouwen

In juni vorig jaar besliste de Nederlandse overheid dat het aantal vluchten via de luchthaven van Schiphol drastisch moet verminderen. Van 500.000 per jaar naar 460.000 dit jaar en een jaar later naar 440.000.

De regering wil op die manier tegemoet komen aan de zorgen van Nederlanders die in de buurt van de luchthaven wonen. Zij ondervinden geluidsoverlast en maken zich zorgen over de effecten van luchtvaart op hun gezondheid, de natuur en het klimaat, luidt het in de mededeling van het kabinet.

"Ik wil zekerheid en perspectief bieden aan zowel de luchtvaartsector als aan omwonenden", verduidelijkte minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers. "Dit besluit vormt de basis voor een nieuw evenwicht. Het bevat helaas een moeilijke boodschap voor de luchtvaartsector die nog volop aan het herstellen is van de ingrijpende gevolgen van de coronapandemie."