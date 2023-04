Rederij uit Zeebrugge houdt veiligheidstraining zonder woorden, maar met VR-bril: "Zo verstaat iedereen het"

De taalbarrière is een enorme uitdaging bij de rederij Wallenius Wilhelmsen uit Zeebrugge. Daar werken in totaal zo'n 34 nationaliteiten samen. "Daarom ontwikkelen we nu een nieuwe methode met virtual reality (VR) en logo's, zonder geschreven en verbale communicatie", zegt Health Manager Pieter Carrette. "Dankzij een combinatie van leermethodes kan iedereen - ongeacht de taal of technische voorkennis - de training begrijpen."

"Tijdens een gewone training zijn onze mensen snel afgeleid, maar met een VR-bril kunnen we hen meer boeien. Zo is in enkele minuten de veiligheidstraining uitgelegd."

De opleiding is er niet alleen voor de huidige medewerkers, maar helpt ook om nieuwe medewerkers aan te trekken, klinkt het. "Door de inhoud zeer precies te maken, leert een nieuwe medewerker de werkomgeving en de veiligheidsvoorschriften kennen zonder één voet in onze ateliers en magazijnen te moeten zetten", aldus Carrette.