Rode Duivel Charles De Ketelaere heeft b(r)ouwplannen: hij kocht een historische brouwerij in hartje Brugge

De familie De Ketelaere wil in het gebouw vier appartementen creëren, met oppervlaktes tussen 97 en 125 vierkante meter. Daarnaast wordt de bestaande kelder omgevormd tot parking met een autolift. "Met de herbestemming wordt het monument nieuw leven ingeblazen", staat te lezen in de vergunningsaanvraag. "Zo kunnen we ervoor zorgen dat het pand in de toekomst onderhouden blijft. Alle ingrepen worden uitgevoerd met respect voor de aanwezige erfgoedelementen."

Of de Rode Duivel plannen heeft om er zelf te wonen, is niet duidelijk. Hij speelt nu bij AC Milan.